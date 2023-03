Borrell,Lavrov al G20 rimasto al tavolo, è un passo avanti

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - "Questo G20 è stato un passo avanti, a Bali Lavrov non era rimasto: ha parlato e se ne è andato. Qui è rimasto e ha ascoltato gli altri. È importante avere forum dove almeno ci ascoltiamo se non proprio parliamo.

Non c'è stata una grande interazione ma almeno ci ha ascoltato".

Lo ha detto Josep Borrell intervenendo ai Raisina Dialogue in India. (ANSA).