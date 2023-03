Kiev, le forze russe avanzano all'interno di Bakhmut

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Le forze russe stanno avanzando all'interno della città di Bakhmut: lo riferiscono l'esercito ucraino e l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). "Nella direzione di Bakhmut, il nemico continua ad avanzare", ha reso noto oggi lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, suggerendo anche l'esistenza di una presenza russa all'interno della città e non solo alla periferia. Lo riporta la Cnn, secondo cui la città sembra essere prossima alla capitolazione. Da parte sua, l'Isw osserva che le forze russe "sono avanzate all'interno di Bakhmut e hanno continuato gli attacchi di terra intorno alla città".

Le forze ucraine stanno combattendo "ferocemente" nella battaglia per Bakhmut: lo ha ammesso Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi del Gruppo Wagner che assediano la città orientale ucraina. Lo riporta la Cnn. "L'esercito ucraino sta impiegando riserve supplementari a Bakhmut" e sta cercando di tenerla "con tutte le sue forze", ha detto Prigozhin in un messaggio audio pubblicato su Twitter. "Decine di migliaia di soldati ucraini stanno respingendo ferocemente gli attacchi. Lo spargimento di sangue aumenta ogni giorno", ha aggiunto. (ANSA).