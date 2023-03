Gb: trovato morto il bebè dell'aristocratica arrestata

E' stato ritrovato il cadavere del bebè abbandonato da Constance Marten, 35enne scapestrata aristocratica britannica data per scomparsa a gennaio a Londra e arrestata poi a Brighton assieme al compagno Mark Gordon: un pregiudicato già condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale negli Usa. L'epilogo tragico e ormai scontato della vicenda è stato ufficializzato dagli investigatori di Scotland Yard e della Sussex Police a Lewes, nel sud dell'Inghilterra. La polizia ha anche chiesto alla magistratura di estendere la detenzione in custodia della Marten e di Gordon, accusati ieri di negligenza grave e omicidio colposo.