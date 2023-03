Gb: Scozia, dopo Sturgeon si dimette anche il suo vice

(ANSA) - LONDRA, 02 MAR - Dopo le dimissioni annunciate in Scozia dalla first minister e leader del partito indipendentista Snp, Nicola Sturgeon, lascia anche il suo vice, John Swinney, che inizialmente era stato dato come un possibile successore alla guida del governo locale di Edimburgo ma poi aveva preferito non candidarsi.

In una lettera a Sturgeon, Swinney ha affermato che è stato un "onore servire la Scozia". Veterano dell'Snp, di cui era stato anche leader dal 2000 al 2004, per 16 anni ha ricoperto incarichi nell'esecutivo scozzese. E' previsto che Swinney, 58 anni, come Sturgeon rimanga al suo posto sino a quando non sarà scelto alla fine di questo mese un nuovo leader dell'Snp e first minister. Sono tre i pretendenti in lizza dopo la chiusura dei termini per la presentazione della candidature formali: l'astro nascente del partito Kate Forbes, titolare delle Finanze; il responsabile della Sanità Humza Yousaf, scozzese di padre immigrato pachistano e madre kenyana; e Ash Regan, dimessasi nei mesi scorsi da viceministra per la Sicurezza delle Comunita' Locali in polemica col progetto del controverso Gender Recognition Act, legge voluta da Sturgeon e bloccata dall'opposizione costituzionale di Londra. (ANSA).