Copenaghen, provocazione con bandiera russa su statua sirenetta

(ANSA) - STOCCOLMA, 02 MAR - L'iconica statua della Sirenetta a Copenaghen è stata vandalizzata e dipinta con i colori della bandiera russa. Lo riporta l'agenzia di stampa danese Ritzau che cita Martin Kajberg, capo della polizia di Copenaghen: "Ovviamente stiamo avviando un'indagine per scoprire chi è stato, quando e come è successo, stiamo indagando", ha dichiarato il capo della polizia a Ritzau. Le tre strisce di colore, bianco, blu e rosso, sono state pitturate orizzontalmente sulla roccia dove si trova la statua bronzea della Sirenetta.

Il monumento, inaugurato nel 1913, ha un alto valore simbolico per la Danimarca e si rifà alla scena in cui la Piccola Sirenetta diventa umana, tratta dal romanzo ottocentesco dello scrittore danese Hans Christian Andersen. (ANSA).