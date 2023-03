Scontro tra due treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti

(ANSA) - ATENE, 01 MAR - E' di almeno 16 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia. Lo hanno annunciato i vigili del fuoco, che stanno operando sul luogo dell'incidente.

"Almeno 16 persone sono state trovate morte finora", ha detto un portavoce dei pompieri greci in conferenza stampa, specificando che le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

"Ottantacinque persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali vicini", ha aggiunto la fonte. I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa, nel centro del Paese, dopo lo scontro tra il treno merci e un convoglio che trasportava 350 passeggeri. Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sarebbero rimaste intrappolate, secondo il canale tv Ert. Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che "più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. Purtroppo - ha aggiunto - il numero di feriti e morti è probabile che sarà alto".

(ANSA).