Lightfoot sconfitta, non rieletta a sindaco di Chicago

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - Lori Lightfoot, la prima donna afroamericana e apertamente gay a guidare Chicago, ha perso al voto: sarà un sindaco di un solo mandato. Per Lightfoot si tratta di una pesante sconfitta che riflette la profonda insoddisfazione degli elettori sulla sua gestione del crimine nella terza maggiore città americana. I due candidati a primo cittadino che sono emersi al primo turno sono Paul Vallas e Brandon Johnson, che si scontreranno al ballottaggio del 4 aprile.

Nell'ammettere la sconfitta, con la quale sale alle cronache come il primo sindaco di Chicago in 40 anni a perdere la rielezione, Lightfoot si è impegnata a "fare il tifo e pregare affinché il prossimo sindaco riesca a portare risultati ".

