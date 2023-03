Grecia: ministro, non si sa ancora il numero delle vittime

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il ministro dei Trasporti greco Kostas Karamanlis ha detto che non si conosce ancora il numero esatto delle vittime. Lo riportano i media locali. Parlando dal luogo della collisione, Karamanlis ha aggiunto che si tratta di "un'operazione di ricerca e salvataggio molto difficile", aggiungendo che ancora non si conosce il numero esatto delle vittime.

"Vorrei che rimanessimo calmi e rimanessimo impegnati a fare tutto il possibile per indagare sulle cause e non nascondere nulla sotto il tappeto", ha ribadito. (ANSA).