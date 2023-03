Grecia: arrestato il capostazione di Larissa

(ANSA) - ATENE, 01 MAR - Il capostazione di Larissa è stato arrestato nell'ambito dell'indagine sull'incidente ferroviario avvenuto questa notte che ha causato, secondo il bilancio provvisorio, 38 vittime. Lo riferisce il sito di Kathimerini.

I due treni che si sono scontrati in Grecia viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l'altro stesse arrivando e l'impatto è stato così grave che "non è rimasto nulla delle prime due carrozze" dopo l'incidente. E' il racconto di un giornalista greco alla Bbc. Le squadre di soccorso stanno ora cercando di spostare i rottami delle carrozze dai binari, ma è molto difficile. "La collisione è stata così grave che le due prime carrozze sono semplicemente scomparse. Il sindaco della città vicino all'incidente ha detto che non è rimasto nulla delle prime due carrozze", afferma il giornalista. (ANSA).