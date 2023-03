Danimarca: abolito un giorno festivo per finanziare la difesa

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il parlamento danese ha approvato l'abolizione di un giorno festivo in primavera per finanziare l'aumento della spesa militare. Lo riporta la Bbc sottolineando che la decisione è passata con 95 voti favorevoli e 68 contrati per eliminare il Giorno della Grande Preghiera, una festa religiosa osservata dal XVII secolo.

La cancellazione fornirà ulteriori tre miliardi di corone (circa 355 milioni di euro) da utilizzare per il bilancio della difesa, ha affermato il governo. la decisione è stata contestata dall'opposizione, i sindacati ed esponenti religiosi.

All'inizio del mese, circa 50.000 manifestanti si erano riuniti davanti al parlamento di Copenaghen per protestare contro il piano. (ANSA).