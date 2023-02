Zelensky, la situazione a Bakhmut è sempre più complicata

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso nel suo consueto discorso serale che la situazione per le truppe ucraine intorno a Bakhmut, nell'est del Paese, sta diventando molto difficile. "La situazione sta diventando sempre più complicata", ha detto. "Il nemico sta sistematicamente distruggendo tutto ciò che può essere utilizzato per proteggere le nostre posizioni", ha aggiunto, definendo i soldati ucraini impegnati nella battaglia "veri eroi". "Grazie a tutti coloro che aiutano i nostri soldati e fanno di tutto per garantire che i nostri difensori abbiano quante più armi possibili, armi a lungo raggio, armi potenti".

(ANSA).