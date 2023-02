Ucraina: la guerra ridisegna la mappa della ricerca scientifica

Ad un anno dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la guerra sta ridisegnando anche la mappa delle collaborazioni scientifiche: la Russia ha aumentato molto quelle con Cina e India, a fronte di una diminuzione con paesi occidentali come Stati Uniti e Germania, mentre l'Ucraina sembra stia stringendo i rapporti con la Polonia. È quanto emerge da un'analisi della rivista Nature, che ha esaminato gli articoli scientifici presenti nel database Scopus, che raccoglie gli studi pubblicati da più di 5mila editori internazionali. I dati finora disponibili suggeriscono dei cambiamenti che diventeranno più evidenti nel corso di quest'anno, poiché molti degli articoli pubblicati nel 2022 sono stati sottoposti alle riviste ben prima che le istituzioni occidentali interrompessero le collaborazioni con la Russia in risposta all'invasione. Dai dati emerge anche che il declino dei rapporti scientifici tra istituzioni russe e occidentali sia in realtà iniziato da circa un decennio, una tendenza che sembra aver subito un'accelerazione nel 2022. Allo stesso modo, negli ultimi anni la Cina ha aumentato le collaborazioni con la maggior parte dei paesi, ad eccezione degli Stati Uniti, quindi la sua crescente influenza sulla Russia potrebbe non essere particolarmente insolita.