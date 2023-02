Russia: riaperto scalo di S.Pietroburgo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - E' stato riaperto pochi minuti fa l'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo. Lo fa sapere una fonte alla Tass.

Secondo il sito d'informazione russo Baza la chiusura era stata disposta dopo l'avvistamento di un oggetto non identificato, forse un drone, e aerei da combattimento erano stati inviati per indagare, ma queste notizie, al momento, non hanno trovato conferma. (ANSA).