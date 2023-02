Gb: aumento record dei senzatetto, +26% nell'ultimo anno

(ANSA) - LONDRA, 28 FEB - Il numero di senzatetto che dormono per strada in Inghilterra ha registrato un aumento record del 26% l'anno scorso a causa della crisi del caro vita che imperversa nel Regno Unito.

Secondo i dati del governo britannico pubblicati oggi sono stati contati 3.069 'homeless', oltre tre quarti in più rispetto al 2010 quando per la prima volta era stato fatto un censimento su chi non ha fissa dimora. E' un dato "scioccante" per Rick Henderson, capo dell'ente di beneficenza Homeless Link, che ha esortato l'esecutivo conservatore a introdurre nuovi fondi con la manovra finanziaria di marzo. Oltre alle conseguenze del caro vita sulle singole persone anche molti centri di accoglienza si trovano in difficoltà finanziarie e molti sono già stati costretti a chiudere.

Henderson ha poi criticato la mancanza di alloggi a prezzi accessibili e di un sistema pubblico di assistenza. Anche il sindaco laburista di Londra Sadiq Khan ha esortato il governo ad "aumentare urgentemente il sostegno" ai senzatetto costretti a dormire in luoghi come tende e rifugi di fortuna. (ANSA).