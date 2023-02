Gb: arrestata aristocratica scomparsa con partner stupratore

Si allunga un sospetto cupo sulla vicenda denunciata nelle settimane scorse dai tabloid della scomparsa di Constance Marten, 35enne scapestrata aristocratica britannica, e del suo attuale compagno Mark Gordon: un pregiudicato naturalizzato americano, rimpatriato nel Regno Unito dopo una condanna a 20 anni di carcere per violenza sessuale negli Usa. La coppia è stata infatti rintracciata da Scotland Yard a Brighton, nel sud dell'Inghilterra, ma senza il loro neonato; e ora sia Marten sia Gordon sono in stato di arresto.

Il bebè era nato da pochi giorni quando dei due si perse ogni traccia a gennaio a Londra. Dopo la denuncia di amici e familiari, sono scattate le indagini, fino al ritrovamento avvenuto ieri sera e annunciato oggi dalla polizia. Gli investigatori stanno interrogando i due, che restano in custodia in attesa dell'eventuale contestazione di reati. Mentre investigazioni vengono condotte a tappeto nella zona del fermo, con perquisizioni di casolari, di aree isolate e caccia a possibili testimoni nel vicinato: alla ricerca del neonato, sulla cui sorte si teme il peggio.