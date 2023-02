Zelensky destituisce il comandante delle forze congiunte

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il comandante delle forze militari congiunte ucraine è stato destituito dal suo incarico, lo ha deciso il presidente Volodymyr Zelensky che ha firmato ieri un decreto. Lo riferiscono i media ucraini. Il generale Eduard Mykhailovich Moskalov era stato nominato alla carica lo scorso marzo, quando il tenente Oleksandr Pavliuk era stato nominato capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev. Non è ancora chiaro se la destituzione di Moskalov sia collegata alle indagini per corruzione.

Zelensky non ha fornito spiegazioni, ma questo è l'ultimo di una serie di sostituzioni di leadership effettuati di recente dalla sua amministrazione. (ANSA).