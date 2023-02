Von der Leyen a Londra vedrà anche re Carlo III

(ANSA) - BRUXELLES, 27 FEB - La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen oggi vedrà anche re Carlo III nel corso della sua visita a Londra. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue. L'incontro avverrà al castello di Windsor.

La presidente si trova nel Regno Unito per l'attesa formalizzazione di un accordo col premier britannico Rishi Sunak sulla revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord. Lo ha comunicato Buckingham Palace. "Il re è lieto di incontrare qualsiasi leader mondiale se è in visita in Gran Bretagna", ha affermato un portavoce del Palazzo. (ANSA).