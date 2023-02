Reznikov, 'perdite enormi tra i russi, 400-500 morti al giorno'

(ANSA) - KIEV, 27 FEB - "In questo momento stiamo fronteggiando un'offensiva lenta da parte dei russi che utilizzano un'altra tattica, specialmente a Bakhmut nell'est dell'Ucraina". Lo ha spiegato all'ANSA il ministro della Difesa ucraino Oleksy Reznikov. "Stanno usando piccoli gruppi e tentano di spingere indietro la nostra linea di difesa ma subiscono perdite enormi ogni giorno, 400/500 morti, e ancora di più feriti - ha aggiunto -. Usano queste tattiche perché utilizzano Wagner, gruppi di militari privati, ex criminali. Usano le loro truppe come carne da cannone. E' una specie di approccio staliniano durante la Seconda guerra mondiale". (ANSA).