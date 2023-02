Podolyak, la liberazione della Crimea sarà nei negoziati

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato che alle autorità ucraine "non interessa" l'opinione della Russia riguardo ai piani di Kiev per liberare la Crimea e attualmente la questione della liberazione della penisola occupata non è più un caso separato negli eventuali negoziati: ora è una storia completa sulla liberazione dell'Ucraina. Lo riferisce Unian. "Fino alla metà della guerra, la Crimea è stata individuata come un argomento separato, ora questo problema viene discusso in un unico pacchetto come un territorio che deve essere liberato", ha chiarito Podolyak.

