Mosca prende di mira Kiev, '9 droni abbattuti nella notte'

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Nove droni sono stati abbattuti durante la notte nello spazio aereo intorno a Kiev", ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale ucraina, come riporta l'Ukrainska Pravda. "Nove droni sono stati abbattuti nello spazio aereo intorno a Kiev. Secondo stime preliminari, l'esercito russo ha utilizzato velivoli senza pilota di fabbricazione iraniana Shahed. L'attacco è stato effettuato in due ondate, il raid aereo notturno a Kiev è durato cinque ore e mezza.

Secondo i dati preliminari, non ci sono state vittime o colpi alle strutture infrastrutturali", ha detto l'amministrazione militare. (ANSA).