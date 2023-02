Guterres, servono rotte sicure e legali per migranti

(ANSA) - GINEVRA, 27 FEB - "Proprio ieri, l'ennesimo terribile naufragio nel Mediterraneo ha causato la morte di decine di persone in cerca di un futuro migliore per sé e per i propri figli", ma finché " bande criminali controlleranno le rotte migratorie, le persone continueranno a morire. Abbiamo bisogno di percorsi sicuri, ordinati e legali per migranti e rifugiati. E dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la perdita di vite umane fornendo ricerca, soccorso e assistenza medica, come imperativo umanitario e come obbligo morale e legale", lo ha detto Ginevra il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. (ANSA).