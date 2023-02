Tajani, naufragio porti ad accordi Ue per bloccare partenze

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Questo naufragio "deve portare ad accordi coi paesi di partenza che deve fare tutta l'Ue, deve essere incrementato l'aiuto sapendo bene che i soldi non devono essere dati a dittatori o persone che li usano per fini non legati alla crescita. Bisogna fare accordi per bloccare le partenze e questo significa non solo controllare le frontiere marittime di questi Paesi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Mezz'ora in più su Rai Tre.

"Spero che a livello europeo capiscano che non è un capriccio italiano", ha aggiunto. (ANSA).