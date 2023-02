Decine di bielorussi manifestano in Lituania contro Lukashenko

(ANSA) - VILNIUS, 26 FEB - Alcune decine di rappresentanti della diaspora bielorussa in Lituania hanno inscenato oggi nel centro di Vilnius una manifestazione a sostegno dei prigionieri politici bielorussi detenuti dal regime di Aleksandr Lukashenko per delitti d'opinione. Nel corso della manifestazione si è ricordato Mikalai Statkevich, attivista politico dell'opposizione bielorussa condannato nel 2021 a 14 anni di carcere e tra i vincitori del Premo Sakharov nel 2020, in occasione del suo millesimo giorno di detenzione.

Vilnius, dove l'opposizione bielorussa con a capo Svetlana Tikhanovskaja ha il suo quartier generale, ha mostrato in varie occasioni la sua ferma opposizione al regime di Lukashenko.

A dicembre è stato realizzato, di fronte all'ambasciata bielorussa di Vilnius, un murales raffigurante Ales Bialiatski, l'oppositore bielorusso vincitore del premio Nobel per la pace dello scorso anno, grazie al patrocinio e al supporto finanziario del ministero degli Esteri del Paese baltico.

