Sisma in Turchia: 184 arresti per negligenza costruzione case

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Almeno 184 persone sono state arrestate in Turchia per presunta negligenza nella costruzione di edifici crollati durante i devastanti terremoti del 6 febbraio. Lo ha reso noto oggi il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag, scrive la Dpa, ricordando che il governo turco è sotto accusa per non aver controllato gli standard edilizi.

In Turchia, oltre 173.000 edifici sono stati danneggiati dai terremoti e dalle loro scosse di assestamento, lasciando più di due milioni di persone senza casa.

In manette sono finiti anche diversi imprenditori, oltre al sindaco del distretto di Nurdagi, nella provincia di Gaziantep (sud-est).

In Turchia, i terremoti hanno provocato 44.218 vittime, secondo Afad, l'agenzia pubblica turca per la gestione dei disastri. In Siria, il bilancio delle vittime è di 5.900.

