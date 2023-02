Medvedev, Occidente sta prolungando l'agonia dell'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "L'Occidente sta solo prolungando l'agonia dell'Ucraina nella speranza di indebolire la Russia e poi rottamarla" , ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un articolo pubblicato su National Defence, citato da Ria Novosti.

"L'agonia dell'Ucraina viene prolungata artificialmente dall'Occidente nella speranza che in questo modo possa logorare la Russia". Secondo Medvedev gli Usa hanno speso 50 miliardi di dollari in aiuti militari all'Ucraina. "L'industria della difesa russa sta lavorando, nessuna fornitura di armi occidentali può dare un vantaggio a Kiev", ha aggiunto. (ANSA).