Media, britannici contrari a Meghan a incoronazione di re Carlo

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Gli inglesi vogliono che il principe Harry partecipi alla cerimonia ufficiale dell'incoronazione del padre", il re Carlo III, il prossimo 6 maggio, ma "preferirebbero che la moglie Meghan e il principe Andrea non si presentino". Lo rivelano alcuni sondaggi pubblicati dal MailOnline. In una di queste rilevazioni per conto di Redfield & Wilton Strategies solo il 38% dei britannici vorrebbe vedere il secondogenito di Carlo e Diana Harry all'evento, il 36% sarebbe invece contrario.

Un'assenza che aumenterebbe la frattura tra i Sussex e la famiglia reale, in particolare dopo la pubblicazione del libro di memorie di Harry, Spare, e dopo una serie di interviste televisive che ha rilasciato per pubblicizzarlo.

Secondo la stampa britannica gli amici della coppia sono convinti che i due non prenderanno una decisione definitiva fino a quando non arriverà un invito formale nella loro casa in California. La coppia si troverebbe dunque in una specie di "limbo" e starebbe considerando "milioni di variabili diverse" che influenzano la loro decisione. Harry tuttavia vorrebbe essere al fianco del padre nel "suo giorno più importante" e spera di salvare il suo rapporto teso con la famiglia reale, hanno detto al Daily Telegraph fonti vicine al duca.

Ma anche se Harry scegliesse di partecipare all'incoronazione, non è chiaro se sua moglie Meghan lo seguirà.

Il giorno cade infatti nel quarto compleanno del figlio della coppia Archie, quindi potrebbe accadere che la duchessa non venga all'evento. (ANSA).