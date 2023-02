Macron annuncia che andrà in Cina all'inizio di aprile

(ANSA) - PARIGI, 25 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi che si recherà in Cina all'inizio di aprile per chiedere a Pechino di "aiutarci a fare pressione sulla Russia" per "fermare l'aggressione" e "costruire la pace".

All'indomani della pubblicazione da parte della Cina di un documento che chiede colloqui di pace e una "soluzione politica", il capo di Stato francese, intervenuto a margine di una visita alla Fiera dell'Agricoltura, ha spiegato che questa pace è "possibile solo se comporta la fine dell'aggressione russa, il ritiro delle truppe e il rispetto della sovranità territoriale e del popolo ucraino". "Il fatto che la Cina sia impegnata negli sforzi di pace è molto positivo", ha detto Emmanuel Macron, chiedendo a Pechino di "non consegnare armi alla Russia" e di "aiutarci a fare pressione sulla Russia affinché non usi mai armi chimiche o nucleari, e che cessi l'aggressione come precondizione per i negoziati". (ANSA).