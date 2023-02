Von der Leyen, acquisti congiunti Ue per munizioni a Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 24 FEB - "Siamo fermamente al fianco dell'Ucraina, determinati come sempre: per sostenere l'Ucraina finanziariamente, economicamente e militarmente. I nostri Stati membri stanno consegnano equipaggiamenti militari. E ricorreremo ad acquisti congiunti per fornire forniture militari urgenti all'Ucraina, come ad esempio, le munizioni da 155 mm. Stiamo lavorando con la nostra industria della difesa per produzione di queste munizioni e di altre attrezzature necessarie alle forze ucraine". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando da Tallin con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. (ANSA).