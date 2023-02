Ucraina: nuove sanzioni Gb contro industrie belliche russe

(ANSA) - LONDRA, 24 FEB - Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato un ennesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca nel primo anniversario dell'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022. Lo riferisce il Foreign Office precisando che le misure riguardano altre 6 industrie russe che forniscono equipaggiamento alle forze "combattenti", nonché due centri di ricerca nucleari. Colpita anche una società iraniana accusata di produrre droni forniti alla Russia. "Gli ucraini stanno invertendo la sorte" della guerra "ma non possono fare tutto da soli, per questo dobbiamo fare di più per aiutarli", ha commentato il ministro degli Esteri, James Cleverly. (ANSA).