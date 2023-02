Gb: Scozia, restano in tre nella corsa per il dopo Sturgeon

(ANSA) - LONDRA, 24 FEB - Sono tre i pretendenti superstiti alla successione di Nicola Sturgeon in Scozia come nuovo leader degli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) e capo del governo locale di Edimburgo alla chiusura odierna dei termini per la presentazione della candidature formali. In lizza in attesa di un iter elettorale destinato a decidersi nel giro di qualche settimana.

Si tratta di due donne e un uomo. L'astro nascente Kate Forbes, 32 anni appena e in attesa di un bebè, ma già titolare da oltre un biennio delle Finanze nel gabinetto Sturgeon, rimasta in corsa nonostante la bufera che minaccia di azzopparla dopo essersi dichiarata contraria, a titolo personale e per ragioni religiose, alle nozze Lgbt; di Humza Yousaf, 38 anni non ancora compiuti, scozzese di padre immigrato pachistano e madre kenyana, responsabile della Sanità in questi anni (inclusa la stagione della pandemia da Covid); e della quasi 49enne Ash Regan, dimessasi nei mesi scorsi da viceministra per la Sicurezza delle Comunità Locali in polemica col progetto del controverso Gender Recognition Act: legge imposta da Sturgeon all'assemblea di Edimburgo, non senza malumori interni, per liberalizzare in Scozia il cambiamento anagrafico di genere sessuale da 16 anni in su con la semplice iscrizione a un registro ad hoc (poi bloccata dall'opposizione costituzionale di Londra). (ANSA).