Zelensky, non conosco piano ma vogliamo parlare con la Cina

(ANSA) - MADRID, 23 FEB - Il fatto che Pechino "abbia iniziato" a parlare della guerra in Ucraina "non è negativo": lo ha detto il presidente del Paese attaccato dalla Russia, Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato a Kiev il premier spagnolo Pedro Sánchez. "Ci piacerebbe riunirci con la Cina, è negli interessi dell'Ucraina", ha aggiunto Zelensky in una conferenza stampa trasmessa da media iberici. Il presidente ucraino ha anche detto che bisogna coinvolgere più Paesi possibili "nell'equazione della pace" rispetto al conflitto in corso, aggiungendo però di non aver avuto accesso, per ora, a un eventuale piano cinese in questo senso. "Dopo che avremo visto il piano nei dettagli, potremmo parlare", ha sostenuto. (ANSA).