Ministro Difesa Gb, guerra Ucraina può durare un altro anno

(ANSA) - LONDRA, 23 FEB - La guerra in Ucraina può durare un altro anno, secondo il ministro della Difesa britannico Ben Wallace, intervistato da radio Lbc. Secondo Wallace oltre 188.000 soldati russi sono morti o rimasti feriti a causa del "catastrofico errore di calcolo" di Vladimir Putin. E ha aggiunto: "Penso che la Russia abbia mostrato un completo disprezzo non solo per la vita degli ucraini ma anche per i suoi stessi soldati". E parlando delle intenzioni del capo del Cremlino ha detto: "Quando qualcuno ha oltrepassato il limite e pensa che sia giusto farlo anche contro la propria gente, gestendo l'esercito col tritacarne, penso che non si fermerà".

(ANSA).