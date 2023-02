Media, forte esplosione nella zona ovest di Kiev

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Una forte esplosione è stata avvertita nella parte occidentale di Kiev, come riferisce un giornalista del Kyiv Independent. L'allarme antiaereo è stato attivato pochi minuti prima dell'esplosione.

Secondo il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina, Yuriy Ignat, la difesa aerea è entrata in azione nella regione di Kiev per l'arrivo di un drone lanciato dall'esercito russo, riferisce Ukrainska Pravda. Presumibilmente la forte esplosione sentita nella zona ovest della capitale potrebbe essere stata causata dalla contraerea che ha puntato il velivolo senza pilota. Oggi a Kiev è arrivato in visita il premier spagnolo, Pedro Sanchez.

(ANSA).