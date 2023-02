Ucraina: Kuleba accusa Russia all'Onu di genocidio

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - Genocidio: è l'accusa lanciata contro la Russia dal ministro degli Esteri Dmytro Kuleba mentre introduceva all'assemblea generale la risoluzione per una pace giusta nel suo Paese, dopo l'invasione di Mosca.

"Il principio dell'integrita' territoriale non può essere compromesso. Con il sostegno del mondo l'Ucraina può ristabilire questo principio". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba all'Assemblea Generale Onu.

"Mai nella storia recente la linea tra bene e male è stata così chiara - ha continuato -. Noi sappiamo per cosa combattiamo, difendiamo la nostra terra e la nostra casa. Questo è il momento di dimostrare che siete per la Carta Onu". (ANSA).