Russia, Occidente pronto a far cadere mondo in abissi guerra

(ANSA) - NEW YORK, 22 FEB - L'Occidente è "pronto a far piombare il mondo intero negli abissi della guerra": lo ha detto l'ambasciatore russo all'Onu Vassily Nebenzia, aggiungendo che "la bozza di risoluzione proposta qui in Assemblea Generale non aiuterà la soluzione del conflitto". Nebenzia ha poi chiesto di "supportare gli emendamenti introdotti dalla Bielorussia o votare no al testo attuale che è unilaterale" e non bilanciato.

