Meloni a Kiev, doveroso per ribadire la posizione del governo

(ANSA) - KIEV, 21 FEB - "Sono onorata, è doveroso essere qui". Così la premier Giorgia Meloni, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev.

"Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà", ha aggiunto Meloni, accolta dalla delegazione del governo ucraino con un mazzo di rose, da una rappresentanza dell'Ambasciata italiana e dall'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk.

"È sempre diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire" ha detto ancora, e a chi le domandava se fosse emozionata ha risposto: "Sono curiosa, determinata a capire quello di cui questo popolo ha bisogno".

(ANSA).