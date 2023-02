Meloni a Irpin, è diverso vedere a caldo le vite distrutte

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "È diverso parlare di numeri o vedere a caldo la vita della gente distrutta senza che ci sia una ragione, abbiamo visto fiori e peluche: è diverso, vale la pena di vederlo". Così la premier Giorgia Meloni, a conclusione della sua visita a Irpin, dove ha consegnato alle autorità locali due generatori a supporto delle infrastrutture critiche, che sono parte di un lotto di 52, per oltre 660mila euro donati dal governo italiano all'Ucraina.

Prima della breve cerimonia simbolica, accanto a due dei 45 mezzi dei vigili del fuoco donati sempre dagli italiani, la premier Giorgia Meloni ha ascoltato dal sindaco di Irpin il racconto della distruzione di quest'area rivolgendogli varie domande sulla popolazione e su quanto tempo serve per ricostruire la città. "Avendo i soldi - ha risposto il sindaco -, in due anni si può ricostruire tutta la città".

"Spero di riuscire a trasferire quello che ho visto agli italiani, l'importanza del lavoro che stiamo facendo l'amicizia la riconoscenza, perché anche questo è importante per dare una mano con sempre maggiore impegno", ha sottolineato la presidente del Consiglio che, poi ha autografato la bandiera della città, lasciando la sua firma accanto a quella di altri leader, e una dedica: "At your side!", ossia "dalla vostra parte". (ANSA).