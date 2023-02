Ucraina: Tour Eiffel illuminata per solidarietà con ucraini

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Ad un anno dall'inizio della guerra in Ucraina Parigi ribadisce il suo incrollabile sostegno al popolo ucraino". lo scrive in un tweet il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che annuncia che giovedì, in segno di solidarietà, la Tour Eiffel sarà illuminata con i colori dell'Ucraina".

