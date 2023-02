Sisma, in Turchia bilancio vittime sale a oltre 41mila

(ANSA) - ISTANBUL, 20 FEB - Almeno 41.156 persone hanno perso la vita in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il sud est del Paese il 6 febbraio e che ha interessato anche alcune regioni nel nord della Siria. Lo ha fatto sapere Yunus Sezer, il presidente dell'agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad, come riporta Anadolu. (ANSA).