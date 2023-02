Spagna: indetto sciopero di due giorni negli ospedali di Madrid

(ANSA) - MADRID, 17 FEB - Il sindacato sanitario spagnolo Amyts ha indetto uno sciopero di due giorni a cui sono chiamati a partecipare i medici degli ospedali di Madrid, nelle date dell'1 e del 2 marzo: è quanto annunciato in un comunicato. "I medici specialisti degli ospedali della Comunità di Madrid hanno alle spalle una lunga storia di reclami che non hanno trovato un accordo o una soluzione", denuncia Amyts nella nota. Questo sindacato è lo stesso che ha già indetto uno sciopero dei medici di base in corso da settimane.

Finora, il governo regionale della popolare Isabel Díaz Ayuso e Amyts non hanno raggiunto patti per revocare le proteste e far sì che i medici tornino al lavoro in una situazione di normalità. Il 13 novembre e domenica scorsa, quasi mezzo milione di persone è sceso in piazza nel centro della capitale spagnola per due grandi manifestazioni volte a reclamare più risorse e migliori condizioni di lavoro nel sistema sanitario pubblico madrileno.

Proteste per le condizioni della sanità sono andate in sciopero nelle ultime settimane anche in altre regioni spagnole: proprio oggi, il Sindacato Medico della Navarra ha annunciato la sospensione di uno sciopero di personale sanitario dopo il raggiungimento di un "pre-accordo" con il governo locale.

