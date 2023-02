Metsola a Roma, colloquio con La Russa poi Mattarella

La visita a Roma di Metsola è iniziata con una passeggiata a Campo de' Fiori con Gualtieri. "Ho ringraziato e fatto i complimenti alla presidente Metsola per l'iniziativa del Parlamento europeo di donare generatori elettrici all'Ucraina. Noi come Roma siamo stati i primi, seguiti da altre città italiane e europee, e ne abbiamo inviati due, che sono già partiti", ha detto il sindaco di Roma. "Uno dei due è grande - ha spiegato il sindaco - e basta a alimentare un ospedale o un palazzo, mentre il secondo è da campo". Gualtieri ha detto di apprezzare molto che "il Parlamento UE abbia iniziato a dialogare direttamente con le città. Noi ci crediamo molto, in un dialogo diretto di Roma con le istituzioni europee".

Metsola ha poi visto a Palazzo Giustiniani il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel corso dell'incontro, a quanto si apprende, sono stati affrontati diversi temi tra cui il conflitto in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Spazio poi al tema dell'energia e alla situazione economica. I due presidenti hanno inoltre affrontato il capitolo del cosiddetto Qatar gate. Al termine del colloquio, La Russa ha fatto visitare alla Metsola la sala della Costituzione, la sala di palazzo Madama dove venne firmata la Carta costituzionale.

Nell'agenda di Metsola l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Saltato invece lì'incontro con la premier Meloni, ancora influenzata. La presidente del Parlamento europeo parteciperà inoltre all'inaugurazione del centro Esperienza Europa, dove verrà scoperta una targa in memoria di David Sassoli.