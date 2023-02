Sisma Turchia, Onu lancia appello umanitario da 1 miliardo

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - "Oggi le Nazioni Unite lanciano un appello umanitario per 1 miliardo di dollari di aiuti per la popolazione della Turchia dopo uno dei più devastanti terremoti che hanno colpito il paese in un secolo". Lo ha annunciato il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

"Il finanziamento, che copre un periodo di tre mesi, assisterà 5,2 milioni di persone - ha spiegato Guterres - e consentirà alle organizzazioni umanitarie di aumentare rapidamente il sostegno vitale per gli sforzi di soccorso guidati dal governo in una serie di aree tra cui sicurezza alimentare, protezione, istruzione, acqua e ripari". Guterres ha ricordato che la Turchia "ospita il maggior numero di rifugiati al mondo e da anni mostra un'enorme generosità nei confronti dei suoi vicini siriani, e ora è il momento per il mondo di sostenere il popolo turco". "I bisogni sono enormi, le persone soffrono e non c'è tempo da perdere - ha concluso - Esorto la comunità internazionale a intensificare e finanziare completamente questo sforzo critico in risposta a uno dei più grandi disastri naturali dei nostri tempi". (ANSA).