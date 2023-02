Francia:pensioni, Mélenchon,'dal 7 marzo blocchiamo tutto'

"Oggi è l'ultimo segnale, dal 7 marzo blocchiamo tutto": il leader della sinistra radicale de La France Insoumise (LFI), lancia in apertura delle manifestazioni della quinta giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, l'appello a scioperi ad oltranza se il governo non ritirerà il progetto di riforma delle pensioni.



Prendendo la parola alla partenza del corteo di Montpellier, nel sud, il leader di LFI ha sottolineato "la voglia di andare fino in fondo" da parte dei manifestanti: "sento una voglia di andare fino in fondo, comunque vada a finire".