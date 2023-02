Wallace, Mosca sta impiegando in Ucraina il 97% del suo esercito

(ANSA) - LONDRA, 15 FEB - La Russia starebbe impiegando in Ucraina, in questa fase del conflitto, "il 97%" degli effettivi dell'intero organico (riserve escluse) del suo esercito. A sostenerlo, sulla base di stime dell'intelligence britannica e nel quadro del botta e risposta quotidiano fra bollettini di guerra contrapposti, è Ben Wallace, ministro della Difesa del governo di Rishi Sunak, intervistato a Bruxelles dalla Bbc a margine dell'odierna riunione della Nato. Secondo Wallace, Mosca è ora impegnata in "una guerra di attrito" su vasta scala, analoga "al livelllo della Prima Guerra Mondiale", anche a costo di sopportare "pesanti costi" di perdite umane. (ANSA).