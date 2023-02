Sanzioni Ue,in black list propagandisti e comandanti Putin

(ANSA) - STRASBURGO, 15 FEB - Il decimo pacchetto di sanzioni includerà "nuovi divieti sulle esportazioni di beni industriali per undici miliardi, ulteriori restrizioni all'esportazione di prodotti tecnologici utilizzati sul campo di battaglia, l'inserimento nella black list dei propagandisti e dei comandanti militari di Putin". Lo ha annunciato in uno statement Ursula von der Leyen. Inoltre, "proponiamo nuove misure per prevenire l'elusione. La prossima settimana organizzeremo un forum internazionale sulle sanzioni", ha spiegato la presidente della Commissione chiedendo a "tutti i Paesi membri ad adottare rapidamente il pacchetto". (ANSA).