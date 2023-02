Berlino al via, tante registe in corsa su 19 film

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Un'edizione con sei registe in corsa sui 19 film in concorso. E' il 73/mo Festival di Berlino al via domani, quarto con la direzione di Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek. Per l'Italia in corsa per l'Orso d'oro DISCO BOY, opera di esilio e redenzione, di Giacomo Abbruzzese, mentre dal resto del mondo altri diciotto film che raccontano sessualità sbagliate, incendi boschivi, gabbie nel deserto, padri e figli, famiglie allargate, amori impossibili e guerre. 20.000 ESPECIES DE ABEJAS della regista spagnola Estibaliz Urresola Solaguren, mentre Margarethe von Trotta, porta alla Berlinale INGEBORG BACHMANN ovvero la storia di questa scrittrice radicale. MONODROME di John Trengove, con Jesse Eisenberg, Adrien Brody e Odessa Young racconta invece di Ralphie in crisi per la gravidanza della sua ragazza. ROTER HIMMEL di Christian Petzold è ambientato durante una torrida estate ricca di incendi boschivi. ART COLLEGE 1994 del regista e pittore cinese Liu Jian ci porta nella Cina degli anni Novanta.

LE GRAND CHARIOT di Philippe Garrel con Louis Garrel, Francine Bergé e Léna Garrel. PAST LIVES della regista coreano-canadese Celine Song. THE SURVIVAL OF KINDNESS del regista australiano Rolf de Heer racconta di una donna che viene abbandonata in una gabbia in mezzo al deserto. SUR L'ADAMANT di Nicolas Philibert è un documentario incentrato su l'Adamant che a Parigi cura malati mentali. TOTEM della messicana Lila Avilés. SUZUME NO TOJIMARI, 'anime' diretto da Makoto Shinkai. Echi di Edipo Re in MUSIC di Angela Schanelec. MAL VIVER di João Canijo, racconta la storia di cinque donne che ostinatamente cercano di far sopravvivere un albergo che hanno ereditato. LIMBO di Ivan Sen ci porta in Australia con il detective Hurley. SOMEDAY WELL TELL EACH OTHER EVERYTHING di Emily Atef ha come protagonista la sedicenne Maria che vive nell'ex Germania dell'Est nel 1990 In BLACKBERRY di Matt Johnson c'è la storia dell'ascesa e della catastrofica scomparsa del primo smartphone al mondo. TILL OF THE END OF THE NIGHT di Christoph Hochhäusler, affronta l'eterno dilemma del conflitto d'interessi. THE SHADOWLESS TOWER di Zhang Lu su un single di mezza età che scopre dove si trova il padre scomparso quaranta anni prima. (ANSA).