Stoltenberg, jet non urgenti, ora serve consegnare i tank

(ANSA) - BRUXELLES, 14 FEB - "La priorità ora è consegnare i tank, i Leopard e gli altri che sono stati promessi, nonché i veicoli blindati di fanteria. Ed è quello che stanno facendo gli alleati. Poi bisogna far sì che ci siano le munizioni. I jet non sono la questione più urgente ora, ma la conversazione è in corso perché le necessità dell'Ucraina evolvono con l'evolversi della guerra". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo l'incontro a Bruxelles del formato di Ramstein. (ANSA).