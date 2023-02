Stiamo "già vedendo" l'inizio di una nuova offensiva russa in Ucraina. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il presidente Vladimir Putin, ha proseguito, sta inviando "migliaia e migliaia di truppe in più", accettando "un tasso molto alto di perdite" e dunque mettendo sotto pressione Kiev. "Ciò che la Russia manca in qualità, cerca di compensarlo in quantità", afferma sottolineando quanto sia urgente per l'Occidente fornire all'Ucraina più armi.