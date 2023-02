Sisma:bambina di 6 anni e donna di 70 salvate dopo 178 ore

(ANSA) - ISTANBUL, 13 FEB - Una bambina di 6 anni di nome Miray è stata messa in salvo dopo essere rimasta sepolta sotto le macerie per 178 ore ad Adiyaman, tra le zone più colpite dal terremoto nel sud est della Turchia. Lo rende noto Anadolu.

In salvo anche la 70enne Nuray Gürbüz, estratta viva dopo essere rimasta 178 ore sepolta sotto le macerie ad Antiochia, in provincia di Hatay, tra le regioni in Turchia più colpite dal terremoto nel sud est anatolico e nel nord della Siria. Lo rende noto la tv di Stato turca Trt. (ANSA).