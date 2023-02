Qatar: confermato l'arresto di Tarabella, nuova udienza giovedì

Il giudice istruttore Michel Claise, a quanto si apprende da fonti della Procura, al termine dell'interrogatorio di questa mattina ha confermato l'arresto dell'eurodeputato Marc Tarabella. L'udienza di convalida è stata fissata per giovedì.

"L'udienza è andata bene. Tarabella ha risposto a tutte le domande degli investigatori con franchezza e in un'atmosfera serena. Non sono stati presentati nuovi elementi per corroborare le accuse di trasmissione di denaro. L'unica prova contro il mio cliente sono i commenti del signor Panzeri. È la parola di un criminale, Panzeri, contro quella di un uomo che è stato onesto per tutta la vita, Tarabella. Il mio cliente continuerà a lottare perché venga riconosciuta la sua innocenza". Lo ha dichiarato Maxime Tioller, legale di Marc Tarabella.

Cozzolino: "Sono tranquillo"

"Sono tranquillo, confido nella giustizia". Questo lo stato d'animo dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, dalla scorsa notte in carcere a Poggioreale, che ha parlato con l'avvocato Vincenzo Domenico Ferraro, in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto dai giudici dell'ottava sezione della Corte d'Appello di Napoli. "Abbiamo discusso con i giudici - aggiunge Ferraro al termine dell'udienza preliminare - relativamente alla gravità indiziaria ed abbiamo chiesto la sua reimmissione in libertà".